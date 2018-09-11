2018-09-11T19:16:35+03:00
Общество

В петербургском метро рассказали о работе новых электронных табло

И объяснили, почему расстояние на дисплее между станциями разное
Полина ЖУКОВА
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В метро Петербурга раскрыли секрет электронных табло в вагонах. Фото: Telegram-канал "Метро. Повседневности".В метро Петербурга раскрыли секрет электронных табло в вагонах. Фото: Telegram-канал "Метро. Повседневности".
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В петербургской подземке рассказали о новых устройствах в вагонах – электронных табло, которые показывают движение поезда по ветке. В Telegram-канале «Метро. Повседневности» петербуржцам объяснили, что расстояние между указанными станциями не зависит от длины самого перегона, как можно было подумать.

Оказалось, что дисплей рассчитан на будущее. И длинные промежутки между названиями станций на нем понадобятся, если на ветке появятся новые остановки.

– Его можно перепрограммировать и, соответственно, перераспределить количество сигналов в электронном «перегоне» между станциями. И если в будущем на линии откроются новые станции, метрополитен сможет без замены модуля изменить информацию на табло, – рассказали в подземке.

Кстати, самый длинный перегон в метро Северной столицы – между «Обухово» и «Рыбацким». Он составляет 3620 метров. А вот расстояние на дисплее между этими станциями короче остальных.

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