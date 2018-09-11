В Петербурге открылся уникальный детский сурдологический центр

11 Сент. 19:49 2018-09-11T19:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге открылось уникальное учреждение – Детский сурдологический центр. На торжественном мероприятии сегодня, 11 сентября, побывал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. А также президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов директор НИИ ЛОР академик РАН Юрий Янов, медики и представители родительского объединения «Я слышу мир». Об этом рассказали в пресс-службе Администрации губернатора Петербурга.

Детский сурдологический центр, который расположился на улице Есенина, 26 к4 в Петербурге, пока единственный в стране. В других регионах России подобные отделения работают только при клиниках.

– В нашем городе до сегодняшнего дня Центр восстановительного лечения занимал только 8 кабинетов в поликлинике Красногвардейского района, и этого было недостаточно. В то же время в лечебно-диагностической помощи по слуху в Петербурге нуждаются более 10 тысяч детей, – отметил в пресс-службе Администрации губернатора.

В двухэтажном здании площадью в 2 тысячи квадратных метров для детей будут доступны все условия обследования для выявления нарушений слуха и для лечения. В центре есть оборудованные залы для занятий, физиотерапевтическое отделение, сенсорная комната и бассейн для малышей до 5 лет. С детишками, которым требуется помощь, будут заниматься сурдологи, педиатры, неврологи, логопеды, ЛОР-врачи и педагоги.

– Благодаря квалифицированной своевременной помощи дети получают возможность развиваться, заниматься творчеством. Город и дальше будет создавать для всех без исключения детей самые лучшие условия, какие бы проблемы со здоровьем у них ни были, – сказал губернатор на открытии центра.