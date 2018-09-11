2018-09-11T19:52:49+03:00
Общество

В Петербурге открылся уникальный детский сурдологический центр

В других регионах страны подобные отделения работают только при клиниках
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В Северной столице начал работу детский сурдологический центр. Фото: gov.spb.ruВ Северной столице начал работу детский сурдологический центр. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

В Петербурге открылось уникальное учреждение – Детский сурдологический центр. На торжественном мероприятии сегодня, 11 сентября, побывал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. А также президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов директор НИИ ЛОР академик РАН Юрий Янов, медики и представители родительского объединения «Я слышу мир». Об этом рассказали в пресс-службе Администрации губернатора Петербурга.

Детский сурдологический центр, который расположился на улице Есенина, 26 к4 в Петербурге, пока единственный в стране. В других регионах России подобные отделения работают только при клиниках.

– В нашем городе до сегодняшнего дня Центр восстановительного лечения занимал только 8 кабинетов в поликлинике Красногвардейского района, и этого было недостаточно. В то же время в лечебно-диагностической помощи по слуху в Петербурге нуждаются более 10 тысяч детей, – отметил в пресс-службе Администрации губернатора.

В двухэтажном здании площадью в 2 тысячи квадратных метров для детей будут доступны все условия обследования для выявления нарушений слуха и для лечения. В центре есть оборудованные залы для занятий, физиотерапевтическое отделение, сенсорная комната и бассейн для малышей до 5 лет. С детишками, которым требуется помощь, будут заниматься сурдологи, педиатры, неврологи, логопеды, ЛОР-врачи и педагоги.

– Благодаря квалифицированной своевременной помощи дети получают возможность развиваться, заниматься творчеством. Город и дальше будет создавать для всех без исключения детей самые лучшие условия, какие бы проблемы со здоровьем у них ни были, – сказал губернатор на открытии центра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры