2018-09-11T21:33:20+03:00
Общество

Туроператора «Матрешка-Тур» могут признать банкротом

В отношении компании подали иск в Арбитражный суд
Полина ЖУКОВА
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Закрывшуюся турфирму "Матрешка-Тур" могут признать банкротом.Закрывшуюся турфирму "Матрешка-Тур" могут признать банкротом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Иск в отношении прекратившего свою деятельность в Петербурге туроператора «Матрешка-Тур» подали в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Об этом стало известно из картотеки дел. Заявление подано компанией «МК Сервис». Дата рассмотрения дела пока не известна.

Напомним, что «Матрешка-Тур» закрылась в Северной столице прошедшим летом. В начале июня компания прекратила работу, не выполнив обязательства перед своими клиентами. После этого фирма объявила, что петербургским туристам, чьи пакеты на отдых аннулировали, выплачивать компенсации она не будет.

Трудные времена у туроператора в Северной столице начались еще в декабре 2017 года. Тогда около двухсот клиентов «Матрешки-Тур» не смогли вовремя вернуться в город на Неве после отдыха на острове Хайнань в Китае. Россияне прождали вылета домой два дня.

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