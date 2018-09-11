2018-09-11T22:17:40+03:00
Происшествия

На низком старте: Аварийные бригады готовы к надвигающемуся шторму в Санкт-Петербурге

Порывы ветра ночью и днем будут достигать 23 метров в секунду
Елена МОЛОДКИНА
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Так было в ночь на 21 августа. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеТак было в ночь на 21 августа. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Теплый вечерок вторника в Санкт-Петербурге обещают сменить ураганный ветер и дожди. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причем ветер будет настолько сильным, что под его натиском, скорее всего, снова не устоят ни деревья, ни даже светофоры.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать разрушительных 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - даже до 23 метров в секунду.

- По поручению комитета по благоустройству в каждом районе Петербурга сформированы оперативные бригады: руководителям садово-парковых предприятий предстоит усилить контроль за территориями скверов, садов и парков в случае падения деревьев - обеспечить быструю раскряжевку и вывоз порубочных остатков, - говорится в официальном сообщении городской администрации.

Дорожные службы следят за обстановкой на улицах, за остановками и готовы оперативно убрать с проезжей части и тротуаров поваленные деревья. Кроме того, специалисты будут следить за стоком воды и уже сейчас убирают мусор, который может помешать воде уйти с дорог.

Отмечается, что заявки о поваленных ветром деревьях и прочих конструкциях можно оставить по телефону 314-60-13.

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