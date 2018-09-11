В Санкт-Петербурге активизировались клещи
Теплый петербургский сентябрь - радость не только для горожан и гостей Северной столицы. Необыкновенной осени радуются и местные клещи. Это второй подъем численности этих насекомых, которые только и ждут, когда кто-нибудь зайдет в лес за грибами или на свой садовый участок за дарами осени.
Как сообщили в Боткинской больнице, только за первую неделю сентября с жалобами на укусы клещей обратились более 300 человек - почти как в мае. Всего же с начала сезона, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Петербурге от укусов клещей пострадали почти 1,5 тысячи человек.
Отмечается, что вакцинация - самый эффективный метод профилактики клещевого вирусного энцефалита. Начинать прививаться следует уже в октябре-ноябре.
А собираясь в лес, надо надевать вещи, которые заблокируют для опасных насекомых доступ к вашему телу - рубашка с длинными рукавами и резинкой у запястья, брюки, которые заправляются в носки и сапоги, а голову и шею следует закрывать косынкой. И всегда надо пользоваться репелентами.