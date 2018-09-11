2018-09-11T23:29:56+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге активизировались клещи

Опасные насекомые только и ждут, когда горожане отправятся в лес по грибы
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Самая надежная защита от клещей - вакцинация. Фото: Архив "КП"Самая надежная защита от клещей - вакцинация. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Теплый петербургский сентябрь - радость не только для горожан и гостей Северной столицы. Необыкновенной осени радуются и местные клещи. Это второй подъем численности этих насекомых, которые только и ждут, когда кто-нибудь зайдет в лес за грибами или на свой садовый участок за дарами осени.

Как сообщили в Боткинской больнице, только за первую неделю сентября с жалобами на укусы клещей обратились более 300 человек - почти как в мае. Всего же с начала сезона, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Петербурге от укусов клещей пострадали почти 1,5 тысячи человек.

Отмечается, что вакцинация - самый эффективный метод профилактики клещевого вирусного энцефалита. Начинать прививаться следует уже в октябре-ноябре.

А собираясь в лес, надо надевать вещи, которые заблокируют для опасных насекомых доступ к вашему телу - рубашка с длинными рукавами и резинкой у запястья, брюки, которые заправляются в носки и сапоги, а голову и шею следует закрывать косынкой. И всегда надо пользоваться репелентами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры