Бесхозный предмет на станции метро "Чернышевская" проверяли целый час
Целый час станция метро "Чернышевская" была не доступна для пассажиров. За пять минут до десяти вечера двери вестибюля пришлось закрыть, а поезда следовали мимо. Все потому, что кто-то рассеянный снова оставил свою поклажу на платформе, уехав дальше налегке.
- В 21:55 станция "Чернышевская" закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
Пассажирам пришлось ехать до соседних станций и пересаживаться на наземный транспорт.
- "Организатор перевозок" рекомендует добираться до ближайшей "Площади Восстания" автобусами номер 22 и 105, - отмечают в пресс-службе.
Целый час пассажиры не могли попасть на "Чернышевскую". Только в 22:56 станцию открыли - опасных предметов не обнаружили.