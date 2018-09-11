Бесхозный предмет на станции метро "Чернышевская" проверяли целый час

11 Сент. 23:43 2018-09-11T23:43:14+03:00

Только в 11 вечера двери вестибюля открыли

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Целый час станция метро "Чернышевская" была не доступна для пассажиров. За пять минут до десяти вечера двери вестибюля пришлось закрыть, а поезда следовали мимо. Все потому, что кто-то рассеянный снова оставил свою поклажу на платформе, уехав дальше налегке.

- В 21:55 станция "Чернышевская" закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Пассажирам пришлось ехать до соседних станций и пересаживаться на наземный транспорт.

- "Организатор перевозок" рекомендует добираться до ближайшей "Площади Восстания" автобусами номер 22 и 105, - отмечают в пресс-службе.

Целый час пассажиры не могли попасть на "Чернышевскую". Только в 22:56 станцию открыли - опасных предметов не обнаружили.