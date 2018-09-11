В Санкт-Петербург не пустили 200 тонн "тепленькой" горбуши

11 Сент. 23:58 2018-09-11T23:58:43+03:00

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Не всякой горбуше место в Санкт-Петербурге. Специалисты пропустят через порог Северной столицы только лучшую рыбу - красивую, свежую, в тонусе. Но накануне в город на Неве пытались провезти горбушу в ненадлежащем виде.

- Приостановлен ввоз пяти партий потенциально небезопасной свежемороженой рыбы. Груз общим весом более 200 тонн поступил на территорию региона на поезде из Хабаровского края, - говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Выяснилось, что потрошеную горбушу и кунджи везли в Петербург с нарушением температурного режима. Вместо комфортных для тушек -18 градусов рыбу везли при температуре окружающего воздуха в два раза теплее - всего минус 9 градусов. А значит, оставаться в той же свежести рыба не могла и была уже потенциально опасна.

- Специалисты Управления взяли пробы на показатели качества и безопасности продукции. В связи с нарушение ветеринарного законодательства ввоз груза на территорию Санкт-Петербурга приостановлен, - сообщают в пресс-службе ведомства.