2018-09-12T07:57:58+03:00
Происшествия

Среда в Петербурге началась проливными дождями и штормовым ветром

Ближайшие несколько дней горожан ждет сырая и неприятная погода
Петр КИБЕР
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Среда в Петербурге началась проливным дождем.Среда в Петербурге началась проливным дождем.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Циклон накрыл Санкт-Петербург в среду, 12 сентября. Уже ночью над городом прошли проливные дожди, которые не прекратились и утром. Петербуржцы, добиравшиеся на работу или учебу на общественном транспорте, изрядно намокли, пока добежали до метро или дождались трамвая.

- 12 сентября в Петербурге пройдут дожди, местами сильные. Днем осадки будут кратковременными. Ветер юго-западный, с сильными порывами. Температура днем составит 16-18 градусов тепла, - сообщает городской гидрометцентр.

Увы, но такая погода сохранится в городе несколько дней. Завтра, 13 сентября, Северную столицу также умоет дождями, овеет сильным ветром, а кое-где в городе и области возможны грозы. МЧС даже оповестило горожан о возможном шторме и напомнило о мерах предосторожности в ненастье. Власти города и все экстренные, а также коммунальные службы подготовились к удару стихии и сформировали отряды быстрого реагирования.

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