На Дивенской улице фасад дома обрушился на стоявшие рядом машины

12 Сент. 08:19 2018-09-12T08:20:29+03:00

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Ночная непогода, налетевшая на Петербург 12 сентября, принесла новые неприятности городским автомобилистам. На припаркованные у домов машины попадали сломанные ветки и части зданий.

- У кого-то будет недоброе утро. На Дивенской улице на припаркованные машины валится фасад,- сообщают горожане в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованной в соцсети фотографии заметно, что со здания отвалилась часть лепнины. Она упала вниз и, ударившись о тротуар, разлетелась на мелкие осколки. По счастью, все это произошло глубокой ночью, так как днем этот кусок фасада мог свалиться на голову прохожему.

А в данном случае незначительно пострадали только две иномарки, припаркованные у дома. Несколько обломков упали на крышу и капот «Мерседеса», досталось и корейскому кроссоверу, стоявшему рядом. «Хендай» скорее всего тоже получил вмятины и сколы на краске.

Еще один инцидент произошел на проспекте Стачек. Там на автомобиль упала большая ветка, обломившаяся с дерева.

Напомним, что в МЧС горожан предупредили о серьезном ухудшении погоды и посоветовали по возможности переждать шторм дома.