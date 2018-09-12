Самолет, летевший из Сарагосы в Петербург, сел в Литве из-за умершего пассажира
Рейс испанского авиаперевозчика Privilege Style, летевший по маршруту Сарагоса-Санкт-Петербург, экстренно сел в Литве. Причиной для срочной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Сам инцидент произошел накануне.
- 11 сентября, в 15:25, в Вильнюсском аэропорту совершил аварийную посадку Boeing 757 с мертвым пассажиром на борту, - пишет издание Delfi.lt.
Еще в воздухе одному из мужчин, летевших в Петербург, стало плохо. Прибежавшие на помощь стюардессы поняли, что сами не справятся и попросили помощи по громкой связи. На борту оказалось три врача из числа пассажиров, которые тут же начали проводить реанимацию.
Пилот в это время запросил ближайший аэропорт об экстренной посадке. Самолет оказались готовы принять в Вильнюсе. Но, к сожалению, к тому времени, как шасси лайнера коснулось посадочной полосы, пассажир уже скончался.
Прибывшие на место медики лишь подтвердили факт смерти.
В итоге, через 2,5 часа борт вылетел в Петербург, при этом один из пассажиров отказался возвращаться в самолет – людей временно высаживали в аэропорту –и остался в столице Литвы.