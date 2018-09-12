2018-09-12T09:02:33+03:00
Происшествия

Самолет, летевший из Сарагосы в Петербург, сел в Литве из-за умершего пассажира

В Пулково рейс прибыл с задержкой в 2,5 часа
Петр КИБЕР
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В Вильнюсе экстренно сел самолет, летевший из Испании в Петербург.В Вильнюсе экстренно сел самолет, летевший из Испании в Петербург.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Рейс испанского авиаперевозчика Privilege Style, летевший по маршруту Сарагоса-Санкт-Петербург, экстренно сел в Литве. Причиной для срочной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Сам инцидент произошел накануне.

- 11 сентября, в 15:25, в Вильнюсском аэропорту совершил аварийную посадку Boeing 757 с мертвым пассажиром на борту, - пишет издание Delfi.lt.

Еще в воздухе одному из мужчин, летевших в Петербург, стало плохо. Прибежавшие на помощь стюардессы поняли, что сами не справятся и попросили помощи по громкой связи. На борту оказалось три врача из числа пассажиров, которые тут же начали проводить реанимацию.

Пилот в это время запросил ближайший аэропорт об экстренной посадке. Самолет оказались готовы принять в Вильнюсе. Но, к сожалению, к тому времени, как шасси лайнера коснулось посадочной полосы, пассажир уже скончался.

Прибывшие на место медики лишь подтвердили факт смерти.

В итоге, через 2,5 часа борт вылетел в Петербург, при этом один из пассажиров отказался возвращаться в самолет – людей временно высаживали в аэропорту –и остался в столице Литвы.

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