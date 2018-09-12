Расходы на петербургский ТЭК вырастут на 27 процентов

12 Сент. 10:05 2018-09-12T10:05:37+03:00

Расходы на топливно-энергетический комплекс Петербурга вырастут на 27 процентов. Фото: Андрей ПЕТРОВ

Бюджет на ремонт и эксплуатацию топливно-энергетического комплекса города, обсудили на совещании в Смольном

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Вчера, 11 сентября, под председательством вице-губернатора Игоря Албина прошло совещание, на котором обсуждалось финансирование топливно-энергетического комплекса Петербурга на будущий год. Правительство решало, какие средства необходимо заложить в городской бюджет.

- С докладом о планах по увеличению капитальных вложений в объекты инженерно-энергетического комплекса выступил председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, - сообщает пресс-служба Смольного.

По словам чиновника, в последнее время обязательства выполняются практически на 100 процентов, поэтому на реконструкцию и развитие инженерных сетей можно выделять и больше денег.

В 2019 году максимальные возможные расходы Комитета по энергетике вырастут на 27,2 процента и составят 22,6 миллиарда рублей. Это общие средства. Сюда включены потребности ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», «Ленсвета», и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а только на теплоэнергетику пойдет около 14 миллиардов. Причем большая часть – 10 миллиардов, предназначены именно для ремонта и развития теплосетей Петербурга.