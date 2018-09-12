2018-09-12T10:34:43+03:00
Авто

Сломавшийся с утра светофор собрал огромную пробку в Купчино

Перекресток Бухарестской улицы и проспекта Славы замер в час пик
Петр КИБЕР
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На перекрестке Бухарестской и Славы сломавшийся светофор собрал огромную "пробку". Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Бухарестской и Славы сломавшийся светофор собрал огромную "пробку". Фото: vk.com/spb_today
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С опозданий на работу и потерянных нервов началась среда, 12 сентября, для многих жителей Купчино. Из-за сломавшегося на перекрестке светофора, на улицах образовались огромные пробки.

- В очередной раз не работает светофор на пересечении Бухарестской и проспекта Славы. Затруднено движение со всех сторон, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Трудность ситуации была еще и в том, что поломка произошла в самый час пик, когда горожане спешили на работу и учебу. На подъезде к перекрестку встал весь транспорт, включая трамваи, автобусы и маршрутки. При этом на месте не наблюдалось сотрудников ГИБДД, которые могли бы «разрулить» затор.

Сейчас уже движение налажено и, несмотря на дождливую погоду, которая снижает среднюю скорость на дорогах, сервис Яндекс.Пробки показывает полностью «зеленый» цвет.

Напомним, что из-за налетевшего на город шторма, на Дивенской улице на машины обвалилась часть фасада, а на проспекте Стачек припаркованный автомобиль накрыло поломанными ветками.

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