Петербургского врача отправят на лечение в психушку за экстремизм
Если человек врач, то не значит, что он здоров. В Петербурге хотят отправить на принудительное лечение медика, которого обвиняют в экстремизме.
- Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела, в отношении 37-летнего мужчины, писавшего посты в поддержку терроризма в соцсетях, - сообщается на сайте петербургского управления СК РФ.
Работавший врачом житель Северной столицы был заядлым пользователем интернета. На своей страничке, а также в других пабликах «ВКонтакте» он не раз публиковал пламенные речи, не только оправдывающие терроризм, но и разжигающие ненависть и вражду между людьми.
Венцом его бурной деятельности стал звонок в Пулково. Находясь в Казахстане, петербургский врач сообщил о том, что аэропорт заминирован. Воздушную гавань обыскали, но ничего не нашли. А позднее вычислили и задержали самого «шутника».
Уже в ходе допроса у следователей возникли сомнения в психическом здоровье подозреваемого, что позднее и подтвердили специалисты. Теперь следствие ходатайствует о том, чтобы душевнобольного врача отправили на принудительное лечение.
Дело уже направлено в суд.