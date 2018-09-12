Петербургского врача отправят на лечение в психушку за экстремизм

12 Сент. 11:06 2018-09-12T11:07:00+03:00

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Если человек врач, то не значит, что он здоров. В Петербурге хотят отправить на принудительное лечение медика, которого обвиняют в экстремизме.

- Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела, в отношении 37-летнего мужчины, писавшего посты в поддержку терроризма в соцсетях, - сообщается на сайте петербургского управления СК РФ.

Работавший врачом житель Северной столицы был заядлым пользователем интернета. На своей страничке, а также в других пабликах «ВКонтакте» он не раз публиковал пламенные речи, не только оправдывающие терроризм, но и разжигающие ненависть и вражду между людьми.

Венцом его бурной деятельности стал звонок в Пулково. Находясь в Казахстане, петербургский врач сообщил о том, что аэропорт заминирован. Воздушную гавань обыскали, но ничего не нашли. А позднее вычислили и задержали самого «шутника».

Уже в ходе допроса у следователей возникли сомнения в психическом здоровье подозреваемого, что позднее и подтвердили специалисты. Теперь следствие ходатайствует о том, чтобы душевнобольного врача отправили на принудительное лечение.

Дело уже направлено в суд.