Из-за сильного ветра в Неве резко поднялась вода, но дамбу пока закрывать не планируют

12 Сент. 12:05 2018-09-12T12:05:11+03:00

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Осень – традиционное время для наводнений в Санкт-Петербурге. Долгие годы город на Неве страдал от регулярных подъемов уровня в реке. За 315 лет существования города, вода 300 раз поднималась выше отметки в 160 сантиметров, что считается наводнением. Вот и сейчас петербуржцы с интересом и тревогой смотрят за плещущейся у гранитных берегов стихией.

В Комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга корреспонденту «КП-Петербург» рассказали, будут ли из-за сильного ветра закрывать дамбу.

- Пока мы наблюдаем, - сообщила по телефону пресс-секретарь КЗС Ольга Суворова. - В ближайшие 8 часов дамбу закрывать не планируется, но если вода в Неве и дальше будет повышаться, то, конечно же, меры будут приняты.

- За всеми оповещениями можно следить в нашем «Инстаграме», мы своевременно будем информировать горожан об изменяющейся обстановке, - добавила представительница КЗС Петербурга.

Стоит сказать, что всего за два утренних часа 12 сентября, уровень реки у исторической отметки рядом с Горным институтом вырос со 104 до 136 сантиметров, и продолжил уверенно подниматься. Ближе к полудню рост приостановился. На 11:55 по местному времени, вода опустилась со 142 до 141 пункта.