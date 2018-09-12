В Петербурге ищут родителей найденного ночью 5-летнего мальчика

12 Сент. 13:07 2018-09-12T13:07:08+03:00

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Странный случай произошел в ночь с 11 на 12 сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга. Местные жители нашли одинокого 5-летнего мальчика, который сидел на лестнице между этажами. При этом родителей рядом не было.

Около часа ночи жительница дома 15/3 по улице Вавиловых увидела в парадной ребенка, который находился без присмотра взрослых, - пишут «Невские новости».

Мальчик рассказал, что его зовут Дима, он живет рядом и назвал адрес. Женщина несколько раз позвонила в дверь, но ей никто не открыл. Тогда петербурженка позвонила в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов также попытались достучаться до жильцов указанной квартиры, но результат оказался аналогичным.

Чтобы не мучить ребенка, на вызванной скорой помощи его отправили в детскую больницу, где мальчик и будет находиться ближайшее время. А полиция начала активно искать маму и папу Димы, которые по непонятной причине оставили его одного ночью на улице.

Когда взрослых найдут, им придется ответить на немало неприятных вопросов. За свой проступок им грозит административное наказание.