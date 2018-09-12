Из-за шторма в Петербурге закрыли городские парки и сады

12 Сент. 13:29 2018-09-12T13:35:04+03:00

Вход в зеленые зоны ограничили, чтобы никто не пострадал от падающих деревьев

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Сегодня, 12 сентября, Петербург накрыла по-настоящему осенняя непогода. Ночью и утром шел проливной дождь, а позднее на город налетел штормовой ветер, который уже принес неприятные сюрпризы жителям Северной столицы. Чтобы не было пострадавших от поваленных деревьев, власти закрыли несколько садов и парков.

- Вход запрещен в Таврический и Овсянниковский сады, Екатерининский сквер, а также сад Декабристов, Никольский, Казанский, Лопухинский и Некрасовский сады, - сообщает пресс-служба в Комитете по благоустройству.

Напомним, что по сведениям гидрометцентра, порывы ветра в центре города могут достигать 15-20 метров в секунду, а в районах, граничащих в Финским заливом и до 25 метров в секунду.

Услышав прогнозы, еще накануне власти города организовали бригады быстрого реагирования из экстренных и коммунальных служб, которым сегодня уже нашлась работа.

Случаев падений деревьев на автомобили уже больше десятка, в Приморском районе тополь перегородил выход из парадной дома, а ночью из-за плохой погоды на Дивенской улице обрушилась часть фасада здания.