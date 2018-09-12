2018-09-12T14:54:24+03:00
Общество

Крестный ход собрал пробки в центре Петербурга

А из-за перекрытия моста Александра Невского встала и Охта
Петр КИБЕР
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Крестный ход собрал пробки в центре Петербурга.Крестный ход собрал пробки в центре Петербурга.Фото: Илья ЕВСТИГНЕЕВ
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Сегодняшний день стал непростым для петербургских автомобилистов. Из-за крестного хода, посвященного Дню святого благоверного князя Александра Невского и дню Ништадтского мира, полностью перекрывался Невский проспект, а также часть прилегающих улиц. Однако самым неприятным «сюрпризом» стал «кирпич» при въезде на мост Александра Невского.

Эта неожиданность, о которой не сообщалось ранее ни на одном из городских информационных порталов, серьезно озадачила жителей Охты. Все подъезды к переправе встали намертво. На Яндекс.Картах проспект Косыгина был темно-бордового цвета, что означает крайние затруднения в проезде и среднюю скорость в 2-3 километра в час.

Дружно стояла и Октябрьская набережная. Лишь днем, после окончания мероприятия, проезд по мосту Александра Невского открыли, и автомобили смогли разъехаться. Движение общественного транспорта также наладилось.

Сейчас дорожная обстановка в городе нормализовалась и составляет привычные 4 балла по шкале сервиса Яндекс.Пробки.

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