В Петербурге крыша дома обрушилась на иномарку

12 Сент. 15:16 2018-09-12T15:17:03+03:00

Обломки упали на машину Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербурге порывы ветра сносят крыши домов и валят деревья. Жители разных районов города сообщают о ЧП из-за разгулявшейся стихии. Небольшой ураган также поднял уровень воды в городских реках. Больше всего не повезло жителям улицы Шамшевой. Там из-за бури крыша дома упала прямо на припаркованный автомобиль.

Крышу дома снесло порывами ветра Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

- Часть крыши на тротуар, досталось припаркованному автомобилю, - сообщают очевидцы. - Без жертв, не считая машины.

ЧП произошло на улице Шамшева Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Обломки упали на припаркованный внедорожник. У иномарки повреждена дверь и крыша. К счастью, прохожие не пострадали.