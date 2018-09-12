В Петербурге крыша дома обрушилась на иномарку
В Санкт-Петербурге порывы ветра сносят крыши домов и валят деревья. Жители разных районов города сообщают о ЧП из-за разгулявшейся стихии. Небольшой ураган также поднял уровень воды в городских реках. Больше всего не повезло жителям улицы Шамшевой. Там из-за бури крыша дома упала прямо на припаркованный автомобиль.
Крышу дома снесло порывами ветра Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
- Часть крыши на тротуар, досталось припаркованному автомобилю, - сообщают очевидцы. - Без жертв, не считая машины.
ЧП произошло на улице Шамшева Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
Обломки упали на припаркованный внедорожник. У иномарки повреждена дверь и крыша. К счастью, прохожие не пострадали.