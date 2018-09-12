2018-09-12T15:17:03+03:00
Происшествия

В Петербурге крыша дома обрушилась на иномарку

Сильные порывы ветра также валят деревья
Роман ЛЯЛИН
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Обломки упали на машину Фото: ДТП и ЧП Санкт-ПетербургаОбломки упали на машину Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге порывы ветра сносят крыши домов и валят деревья. Жители разных районов города сообщают о ЧП из-за разгулявшейся стихии. Небольшой ураган также поднял уровень воды в городских реках. Больше всего не повезло жителям улицы Шамшевой. Там из-за бури крыша дома упала прямо на припаркованный автомобиль.

Крышу дома снесло порывами ветра Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Крышу дома снесло порывами ветра Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

- Часть крыши на тротуар, досталось припаркованному автомобилю, - сообщают очевидцы. - Без жертв, не считая машины.

ЧП произошло на улице Шамшева Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

ЧП произошло на улице Шамшева Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Обломки упали на припаркованный внедорожник. У иномарки повреждена дверь и крыша. К счастью, прохожие не пострадали.

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