Вода в городском пруде в Кингисеппе станет чище

12 Сент. 15:26 2018-09-12T15:26:23+03:00

Уникальная система очистки улучшит молекулярную структуру воды и насытит ее кислородом как у поверхности, так и на дне

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Компания «Ростерминалуголь» профинансирует поставку системы Biolight Oloid Pyramide, разработанной немецкими специалистами для использования в стоячей воде. Современные технологии, примененные в разработке, позволяют улучшать молекулярную структуру воды и насыщать ее кислородом как у поверхности, так и на дне. В результате озера и пруды остаются прозрачными и не зарастают тиной. Специально для пруда Летнего парка в Кингисеппе надводную часть установки усовершенствуют, превратив ее в каскадный фонтан с подсветкой. Стоимость оборудования составляет более 10 млн рублей.

Договоренности об этом уже достигнуты: «Ростерминалуголь», крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал, входящий в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания», подписал договор с корпорацией AWAS и администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район».

Один из ключевых приоритетов АО «Ростерминалуголь» – ответственное отношение к экологии. На предприятии действует долгосрочная программа повышения экологической безопасности, включающая ежегодное подтверждение соответствия Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Объем инвестиций в мероприятия по повышению экологической безопасности стивидорного предприятия на ближайшие 5 лет запланирован в сумме более 1,3 млрд рублей.