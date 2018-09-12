В Петербурге администратора притона с путанами оштрафовали на 40 тысяч рублей

12 Сент. 15:26 2018-09-12T15:28:12+03:00

Ночные бабочки брали за свои услуги до 1,5 тысяч рублей

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В Петербурге суд рассмотрел дело администратора притона для путан Марям Ибрагимовой. Девушка призналась, что работала в публичном доме, но сутенеров назвать не смогла. Ночных бабочек нашли в трехкомнатной квартире на Московском проспекте. Силовики вместе с администратором задержали также четверых работниц притона.

- Организаторы притона выпустили брошюры и визитки с рекламой, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Ибрагимова принимала заказы, рассказывала об услугах и озвучивала стоимость - от 1,3 до 1,5 тысяч рублей в час. Также она встречала клиентов, предоставляя им на выбор женщина, принимала деньги и вела отчетность.

За каждого клиента девушка получала по 150 рублей. Сейчас суд оштрафовал девушку на 40 тысяч рублей.