2018-09-12T15:45:56+03:00
Общество

МЧС Ленобласти предупредило о ливнях и сильных порывах ветра

Непогода ожидается 13 сентября
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Ленобласти ожидаются дождиВ Ленобласти ожидаются дождиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жителям Ленинградской области впору запастись зонтиками и резиновыми сапогами. 13 сентября в регионе ожидаются ливни и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.

- 13 сентября повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и вероятность авиапроисшествий - поясняют в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть осторожнее и ограничить работы на открытом воздухе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры