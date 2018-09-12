МЧС Ленобласти предупредило о ливнях и сильных порывах ветра

12 Сент. 15:45 2018-09-12T15:45:56+03:00

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Жителям Ленинградской области впору запастись зонтиками и резиновыми сапогами. 13 сентября в регионе ожидаются ливни и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.

- 13 сентября повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях и вероятность авиапроисшествий - поясняют в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сотрудники МЧС призывают жителей региона быть осторожнее и ограничить работы на открытом воздухе.