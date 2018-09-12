2018-09-12T17:24:57+03:00
Общество

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров: Мы должны сделать все, чтобы стать самым великим православным городом

В Северной столице прошел крестный ход
Роман ЛЯЛИН
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Вячеслав Макаров принял участие в крестном ходе Фото: ЗакСобрание Санкт-ПетербургаВячеслав Макаров принял участие в крестном ходе Фото: ЗакСобрание Санкт-Петербурга
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В Санкт-Петербурге закончился крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимирского Рождественского монастыря в Свято-Троицкий собор. Мероприятие проходило на Невском проспекте. Среди прочих в мероприятии принял участие председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Крестный ход, который свершился сегодня, – это не просто дань духовным традициям, это обращение к нашим истокам, к тысячелетней истории России, - пояснил Вячеслав Макаров. - Это удивительная возможность еще раз почувствовать, какое огромное значение для нашего города и нашего народа имеют великие святые, войти с ними в молитвенное соприкосновение, задуматься о жизни земной и жизни вечной, чтобы самим стать мудрее, светлее и лучше.

Вячеслав Макаров такжен пояснил, что у России самая главная миссия – избрание спасительного пути. Поэтому "мы должны сделать все, чтобы наш город стал самым великим православным городом планеты".

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