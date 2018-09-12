Центр Петербурга на несколько дней перекроют из-за съемок кино

12 Сент. 18:27 2018-09-12T18:38:10+03:00

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Внимание, жители Санкт-Петербурга, в ближайшие дни на Васильевском и Петроградском островах будут снимать большое кино. Из-за этого автомобилистов ждут небольшие трудности.

Итак, на Петроградской стороне «Дирекция кино» запланировала съемки фильма «Союз Спасения». И для того, чтобы съемочная группа спокойно работала, перекроют следующие улицы:

- с 20:00 12 сентября до 21:00 13 сентября ограничат движение по крайним правым полосам Кронверкской набережной в оба направления. Этот же участок дороги перекроют и в выходные - с 18 часов 14 сентября до 12 часов 15 сентября и с 13 до 14 часов 15 сентября.

Кроме того, будет запрещено движение по Кронверкской набережной от Западного Артиллерийского моста до Восточного Артиллерийского моста. Ограничение будет длиттся несколько часов. Останавливать поток транспорта будут около двух раз в час на 10 минут.

Идем дальше. На Васильевском острове в эти же дни будут снимать художественный фильм «Петроград». Для этого 15 сентября на сутки будет закрыт Тучков переулок на участке от Среднего проспекта Васильевского острова до набережной Макарова.