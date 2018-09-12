Подполковника полиции задержали по подозрению в получении взятки в 200 тысяч рублей

12 Сент. 18:54 2018-09-12T19:55:18+03:00

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Оборотня в погонах скрутили на днях сотрудники ФСБ. В наручники заключили 36-летнего замначальника 27 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Его подозревают в получении взятки. Открутиться стражу порядка неудастся, его задержали с поличным прямо во время передачи кругленькой суммы - 200 тысяч рублей.

- Эти деньги подполковник полиции получил за то, что вернет хозяину похищенный автомобиль, - сообщают в СУ СК по Санкт-Петербургу. - Встречу назначил прямо у входа в отделение полиции. На этом месте его и задержали.

Сейчас проводится проверка. На подполковника завели уголовное дело. Пока он находится во временном изоляторе. Теперь его ждет наказание. По статье, пок которой его обвиняют, ему грозит увольнение, крупный штраф до 4 миллионов рублей, либо лишение свободы до 12 лет. Расследование уголовного продолжается.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательствам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.