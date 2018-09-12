Петербург пошел на сближение с Минском
В эти дни в Петербурге проходят Дни Минска 2018. Во время мероприятий губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко сообщил о разработке «дорожной карты» до 2020-го года совместно с первым заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Федором Римашевским.
- Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском активно развивается по всем направлениям, и мы не планируем снижать набранный темп, - отметил губернатор Полтавченко на встрече с чиновником в Смольном.
На встрече также состоялось обсуждение хода реализации проекта «симметричных» «Белорусского квартала» в Петербурге и «Санкт-Петербургского квартала» в Минске. Программа мероприятий по совместной культурной работе и экономическому сотрудничеству подписано с 2018 по 2020 год включительно.
- Губернатор поручил профильным комитетам проработать новые инициативы двустороннего взаимодействия в области фармацевтики и радиоэлектроники, в гуманитарной сфере, - сообщается на сайте администрации Петербурга.