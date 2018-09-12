2018-09-12T19:49:05+03:00
Общество

Петербург пошел на сближение с Минском

Губернатор Георгий Полтавченко подписал «Дорожную карту» по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству
Степан СТЕПАНОВ
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В Смольном подписана «дорожная карта» по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском до 2020 года. Фото: www.gov.spb.ruВ Смольном подписана «дорожная карта» по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Минском до 2020 года. Фото: www.gov.spb.ru
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В эти дни в Петербурге проходят Дни Минска 2018. Во время мероприятий губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко сообщил о разработке «дорожной карты» до 2020-го года совместно с первым заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета Федором Римашевским.

- Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Минском активно развивается по всем направлениям, и мы не планируем снижать набранный темп, - отметил губернатор Полтавченко на встрече с чиновником в Смольном.

На встрече также состоялось обсуждение хода реализации проекта «симметричных» «Белорусского квартала» в Петербурге и «Санкт-Петербургского квартала» в Минске. Программа мероприятий по совместной культурной работе и экономическому сотрудничеству подписано с 2018 по 2020 год включительно.

- Губернатор поручил профильным комитетам проработать новые инициативы двустороннего взаимодействия в области фармацевтики и радиоэлектроники, в гуманитарной сфере, - сообщается на сайте администрации Петербурга.

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