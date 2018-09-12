В метро Санкт-Петербурга девушка прошла сквозь стеклянную дверь. Неудачно
В метро Санкт-Петербурга самые чистые стеклянные перегородки. Настолько, что их можно даже не заметить. Что и произошло с одной из пассажирок. В среду днем девушка заходила на станцию метро "Адмиралтейская". Смотрела не по сторонам, а в телефон.
Не заметив впереди препятствия, пассажирка шагнула вперед. Как оказалось - прямо в стекло. И тут новое откровение - стекло не только очень чистое, но и такое же хрупкое. Шагнув вперед, девушка пробила стеклянный проем, одной ногой оказавшись за стеклом.
"Мощная девушка", "Просто Терминатор", "За ВДВ", "Интересно, а кто кому теперь платить должен", - пишут подписчики в соцсетях.
Девушка получила травмы - ей зашивали ногу и голову. Теперь в случившемся будут разбираться специалисты, которые начали проверку по факту случившегося.