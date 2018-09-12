В метро Санкт-Петербурга девушка прошла сквозь стеклянную дверь. Неудачно

12 Сент. 22:32 2018-09-12T22:36:59+03:00

Специалисты проверяют, как можно было так легко разбить стекло. Фото: Архив "КП"

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В метро Санкт-Петербурга самые чистые стеклянные перегородки. Настолько, что их можно даже не заметить. Что и произошло с одной из пассажирок. В среду днем девушка заходила на станцию метро "Адмиралтейская". Смотрела не по сторонам, а в телефон.

Не заметив впереди препятствия, пассажирка шагнула вперед. Как оказалось - прямо в стекло. И тут новое откровение - стекло не только очень чистое, но и такое же хрупкое. Шагнув вперед, девушка пробила стеклянный проем, одной ногой оказавшись за стеклом.

"Мощная девушка", "Просто Терминатор", "За ВДВ", "Интересно, а кто кому теперь платить должен", - пишут подписчики в соцсетях.

Девушка получила травмы - ей зашивали ногу и голову. Теперь в случившемся будут разбираться специалисты, которые начали проверку по факту случившегося.