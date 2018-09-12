Представительство Санкт-Петербурга откроют в Дубае

12 Сент. 22:57 2018-09-12T22:57:49+03:00

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Еще один туристический офис Visit Petersburg откроется за пределами России уже в ближайшее время. Представительство Северной столицы появится в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщили в комитете по туризму Санкт-Петербурга, планы о сотрудничестве обсудили на встрече глава ведомства Евгения Панкевича и гендиректор группы компаний Plan B Хармик Сингха.

- Офис в Дубае станет точкой нашего присутствия в странах Ближнего Востока. Мы видим офис "Visit Petersburg" здесь как туристический форпост, который будет взаимодействовать со всеми странами региона, а также с Индией, - цитирует Панкевича портал "Невские новости".

Чем же будет заниматься дубайский офис? Его главной задачей станет продвижение Петербурга как туристического центра не только России, но и всей Европы. Сотрудники будут рассказывать интересующимся о поездках в город на Неве, а также привлекать местных инвесторов в туристическую деятельность Петербурга.