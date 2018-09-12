2018-09-12T22:57:49+03:00
Общество

Представительство Санкт-Петербурга откроют в Дубае

Сотрудники офиса расскажут местным и туристам о Северной столице России
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Еще один туристический офис Visit Petersburg откроется за пределами России уже в ближайшее время. Представительство Северной столицы появится в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщили в комитете по туризму Санкт-Петербурга, планы о сотрудничестве обсудили на встрече глава ведомства Евгения Панкевича и гендиректор группы компаний Plan B Хармик Сингха.

- Офис в Дубае станет точкой нашего присутствия в странах Ближнего Востока. Мы видим офис "Visit Petersburg" здесь как туристический форпост, который будет взаимодействовать со всеми странами региона, а также с Индией, - цитирует Панкевича портал "Невские новости".

Чем же будет заниматься дубайский офис? Его главной задачей станет продвижение Петербурга как туристического центра не только России, но и всей Европы. Сотрудники будут рассказывать интересующимся о поездках в город на Неве, а также привлекать местных инвесторов в туристическую деятельность Петербурга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры