2018-09-13T00:11:17+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге впервые вручили премию имени Александра Невского

Лауреатам вручили дипломы и памятные статуэтки
Елена МОЛОДКИНА
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Награждение состоялось в Александро-Невской лавре. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаНаграждение состоялось в Александро-Невской лавре. Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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Премию "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского впервые вручили в Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония состоялась 12 сентября в Александро-Невской лавре.

Как сообщает пресс-служба городского правительства, премию учредили по инициативе Фонда социальной поддержки граждан и ветеранов Великой Отечественной войны и Региональной общественной историко-патриотической организации "Санкт-Петербургский клуб кавалеров ордена Александра Невского".

Открыл церемонию вице-губернатор Владимир Кириллов.

- Александр Невский был не только великим полководцем, но и государственным деятелем, который свято чтил и укреплял православную веру своими праведными делами. И сегодня мы впервые вручаем премию имени Александра Невского выдающимся людям нашего города, которые достигли больших профессиональных высот, - отметил Кириллов.

Лауреатами премии стали семь человек, которые получили дипломы и бронзовые статуэтки.

В номинации "Благотворительность" наградили Александра Сылко, председателя правления Регионального благотворительного общественного движения "Золотой Пеликан - Северо-Запад".

В номинации "Возрождение" победила Кристина Соболева, координатор 46 поисковых отрядов.

В Номинации "Единство и мужество" наградили председателя региональной общественной организации "Диаспора представителей памирских народов "Памир".

В номинации "Служение" - два лауреата - Александр Кобак, директор благотворительного фонда имени Лихачева, и Вячеслав Лялин, специалист по соцработе Дома ветеранов.

В номинации "Патриотизм" статуэтку получила Татьяна Чекалова, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

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