В Санкт-Петербурге впервые вручили премию имени Александра Невского
Премию "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского впервые вручили в Санкт-Петербурге.
Торжественная церемония состоялась 12 сентября в Александро-Невской лавре.
Как сообщает пресс-служба городского правительства, премию учредили по инициативе Фонда социальной поддержки граждан и ветеранов Великой Отечественной войны и Региональной общественной историко-патриотической организации "Санкт-Петербургский клуб кавалеров ордена Александра Невского".
Открыл церемонию вице-губернатор Владимир Кириллов.
- Александр Невский был не только великим полководцем, но и государственным деятелем, который свято чтил и укреплял православную веру своими праведными делами. И сегодня мы впервые вручаем премию имени Александра Невского выдающимся людям нашего города, которые достигли больших профессиональных высот, - отметил Кириллов.
Лауреатами премии стали семь человек, которые получили дипломы и бронзовые статуэтки.
В номинации "Благотворительность" наградили Александра Сылко, председателя правления Регионального благотворительного общественного движения "Золотой Пеликан - Северо-Запад".
В номинации "Возрождение" победила Кристина Соболева, координатор 46 поисковых отрядов.
В Номинации "Единство и мужество" наградили председателя региональной общественной организации "Диаспора представителей памирских народов "Памир".
В номинации "Служение" - два лауреата - Александр Кобак, директор благотворительного фонда имени Лихачева, и Вячеслав Лялин, специалист по соцработе Дома ветеранов.
В номинации "Патриотизм" статуэтку получила Татьяна Чекалова, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.