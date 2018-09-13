В четверг в Петербурге сохранится штормовая погода

13 Сент. 07:58 2018-09-13T07:59:14+03:00

Синоптики и спасатели предупредили жителей Северной столицы о сильном ветре с дождями

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Ночью в Петербурге грохотала гроза. Раскаты грома и вспышки молний не давали спать жителям города, а дополнял картину непогоды проливной дождь. Утром, 13 сентября, стихия дала Северной столицы небольшую передышку, но уже днем природа вновь нанесет удар по городским районам.

- В четверг в Петербурге сохранится облачная погода, днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Ветер западный, с порывами до сильного. Атмосферное давление будет повышаться. Воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, - сообщается на сайте городского гиброметцентра.

Сильный ветер уже успели почувствовать петербуржцы, спешившие утром на работу. А кое-где в городе еще остались признаки вчерашнего разгула стихии. Напомним, что накануне в Северной столице пострадали несколько автомобилей, на которые упали поваленные штормом деревья, а также дорожные знаки и куски кровли с домов.

В центре Петербурга из-за оборванных проводов стояли трамваи, а на проспекте Стачек огромный тополь рухнул прямо на школьную спортивную площадку. Экстренные бригады до утра расчищали город и ликвидировали последствия разгула стихии, однако и сегодня для них наверняка найдется работа.

В МЧС призывают горожан быть аккуратнее и соблюдать меры предосторожности находясь на улице.