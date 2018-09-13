СКА в овертайме обыграл «Йокерит»

13 Сент. 09:39 2018-09-13T09:39:52+03:00

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Вчера, 12 сентября, в Петербурге был вечер большого хоккея. Болельщики, заполнившие Ледовый дворец, дружно поддерживали СКА в противостоянии с финским «Йокеритом». Игра была непростой - свою третью в сезоне победу армейцы заработали лишь в дополнительное время.

- В овертайме «Йокерит» владел игровым перевесом, но за 2,5 минуты до конца получил удаление за нарушение численного состава. СКА воспользовался моментом – от синей линии шайбу в ворота противника забросил Херсли, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Надо сказать, что вчерашнего дня финский клуб шел без поражений и уверенно возглавлял таблицу КХЛ на Западе. У «Йокерита» было четыре победы подряд, но СКА, пусть и не без труда, смог остановить уверенное шествие команды из Хельсинки.

После этого матча армейцы с Невы поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции, однако это место, слишком низкое для амбициозной команды, наверняка раздражает и тренерский штаб и самих игроков.

В следующей встрече, 14 сентября, петербуржцы примут на своем поле столичный «Спартак».