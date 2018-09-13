В столкновении автобуса и легковушки в Петербурге пострадали три человека
Маршрутный автобус и иномарка столкнулись 12 сентября в Петербурге. Авария произошла поздно вечером на повороте с Камчатской улицы на Касимовскую. Под удар 54-го маршрута попал «Хендай Солярис».
- Около 23:00 во Фрунзенском районе Петербурга, напротив дома номер 19 по Камчатской улице, 24-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды петербургского управления ГИБДД.
На место ДТП сразу прибыли все экстренные службы - ГИБДД, скорая помощь и спасатели, которые помогли извлечь пострадавших из искореженной машины.
В результате аварии серьезно пострадали сам шофер корейской легковушки, и его 27-летний пассажир – оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Травмы средней тяжести получил и 34-летний водитель автобуса.
По первоначальной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия – дождь и сильный ветер, а также возможное несоблюдение скоростного режима.
В причинах ДТП будут разбираться дознаватели ГИБДД.