2018-09-13T10:57:38+03:00
Происшествия

В столкновении автобуса и легковушки в Петербурге пострадали три человека

Авария произошла на перекрестке Камчатской и Касимовской улиц
Петр КИБЕР
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В Аварии с автобусом пострадали трое человек. Фото: vk.com/spb_todayВ Аварии с автобусом пострадали трое человек. Фото: vk.com/spb_today
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Маршрутный автобус и иномарка столкнулись 12 сентября в Петербурге. Авария произошла поздно вечером на повороте с Камчатской улицы на Касимовскую. Под удар 54-го маршрута попал «Хендай Солярис».

- Около 23:00 во Фрунзенском районе Петербурга, напротив дома номер 19 по Камчатской улице, 24-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - сообщает отдел пропаганды петербургского управления ГИБДД.

На место ДТП сразу прибыли все экстренные службы - ГИБДД, скорая помощь и спасатели, которые помогли извлечь пострадавших из искореженной машины.

В результате аварии серьезно пострадали сам шофер корейской легковушки, и его 27-летний пассажир – оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Травмы средней тяжести получил и 34-летний водитель автобуса.

По первоначальной версии, причиной аварии могли стать плохие погодные условия – дождь и сильный ветер, а также возможное несоблюдение скоростного режима.

В причинах ДТП будут разбираться дознаватели ГИБДД.

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