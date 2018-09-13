2018-09-13T12:22:11+03:00
Общество

В Петербурге внесли окончательные изменения в генплан города

Заседание под председательством Игоря Албина прошло в Смольном
Петр КИБЕР
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В Петербурге комиссия рассмотрела изменения в генплан города.В Петербурге комиссия рассмотрела изменения в генплан города.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Петербурга внесли окончательные изменения в генеральный план застройки города. На совещании, прошедшем в Смольном, приняли участие депутаты ЗакСа Сергей Никешин, Александр Рассудов, Оксана Дмитриева, руководители профильных комитетов, а также специалисты «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» и представители районных администраций. В качестве председателя выступил Игорь Албин.

- Комиссия рассмотрела предложения по изменению назначения территорий Московского и Курортного районов города, а также предложения по вопросу утраченных кладбищ, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В частности, чиновники решили создать парковую зону в устье реки Смоленки на Васильевском острове, где раньше планировали построить Театр песни Аллы Пугачевой. На территории завода «Севкабель», который переедет в другое место, будет развиваться общественно-деловое пространство «Порт Севкабель», для чего изменили назначение территории с промышленной на деловую.

Также поступят и с бывшей промзоной на Сызранской улице в Московском районе, на участках по Октябрьской набережной, дом 102, а также по улице Тепловозной дом 32, что в Невском районе и в квартале ограниченном улицами Огородной, Юных Пионеров, Лермонтова и Гвардейской, в Красносельском районе города.

Что касается утраченных кладбищ, которые не всегда учитываются в Генплане, то пока было решено продолжить консультации с общественниками и специалистами по этому вопросу.

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