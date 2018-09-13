2018-09-13T12:02:03+03:00
Общество

В Петербурге мать морила голодом годовалого малыша, пока он не стал дистрофиком

Ребенка забрали из семьи и передали на лечение в детскую больницу
Петр КИБЕР
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В Петербурге мать довела годовалого ребенка до дистрофии.В Петербурге мать довела годовалого ребенка до дистрофии.Фото: Александр ГЛУЗ
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Для любого нормального родителя, здоровье его ребенка – отдельная и крайне важная тема. Миллионы страниц текста исписаны в обсуждениях режима дня малыша, и особенностей его питания. Но не все так трепетно подходят к процессу кормления детей. Некоторые просто не обращают внимания на такую «мелочь», как еда.

- 8 сентября 2018 года, в Детскую больницу №1 привезли мальчика 2017 года рождения. Врачи диагностировали у малыша белково-калорийную недостаточность и анемию. Состояние пациента - средней степени тяжести, - пишут «Невские новости».

Медики считают, что мать практически не кормила собственного ребенка.

Известно, что в больницу годовалого малыша привезли из Красногвардейского района Петербурга. Неблагополучная семья, а вряд ли можно назвать нормальной ситуацию, в которой мать голодом морит ребенка, проживает в одной из квартир дома номер 30 по проспекту Энергетиков.

Сейчас ситуацией занимается полиция. Женщине придется ответить надзорным органам на множество неудобных вопросов.

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