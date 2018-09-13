2018-09-13T12:35:46+03:00
Общество

Мощам Спиридона Тримифунтского в Петербурге в первый день поклонились более 11 тысяч человек

У Новодевичьего монастыря продолжают стоять очереди верующих
Полина ЖУКОВА
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Поклониться святыне петербуржцы и приезжие могут еще 13 и 14 сентября в Новодевичьем монастыре.Поклониться святыне петербуржцы и приезжие могут еще 13 и 14 сентября в Новодевичьем монастыре.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще два дня в Северной столице желающие смогут поклониться одной из христианских святынь. Мощи Спиридона Тримифунтского доступны в городе с 12 по 14 сентября. И уже в первый день пребывания десницы святого в Петербурге ей поклонились 11 650 человек. Об этом сообщается на официальной странице события приезда святыни в Россию в соцсети.

Вчера вход в Казанский храм Новодевичьего монастыря был доступен для верующих с 13:30 до 22:00. На Московском проспекте выстроилась огромная очередь из тех, кто пришел поклониться мощам святого и испросить у него о самом важном.

Сегодня, 13 сентября, проход к святыне в Новодевичьем монастыре открыт с 6 утра. Поклониться ей можно будет до 22:00. 14 сентября доступ к деснице для верующих будет открыт с 6:00 до 19:00.

Напомним, что десница святителя с греческого острова Корфу странствует по России с 24 августа. До 15 октября она объедет всего в двенадцать городов страны. Так, мощам уже поклонились тысячи православных в Екатеринбурге, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Туле и в Московской области. После Петербурга десница святителя Спиридона Тримифунтского отправится в Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву.

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