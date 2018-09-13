Над несколькими районами Петербурга прошел град

13 Сент. 12:42 2018-09-13T12:42:13+03:00

Вместе с проливным дождем, на город обрушились ледяные «подарки» с неба

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Очередной погодный сюрприз ожидал жителей города на Неве утром 13 сентября. На город неожиданно обрушился град. Несколько районов Северной столицы попади под ледяной удар.

- Рощино по металлической крыше стучало будто булыжники падают. Пушкин снова гремит! С градом, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Прошел град и в центре города, засыпало Адмиралтейский район. И совершенно точно он был на Петроградской стороне – все окна редакции «Комсомольской правды в Петербурге» пришлось закрыть из-за сильного дождя с ледяными «подарками» с неба.

Ближе к полудню в городе распогодилось, из-за туч выглянуло солнце, однако синоптики не советуют горожанам расслабляться. По прогнозу штормовой ветер с дождем будет терзать город на Неве не только сегодня, но и в пятницу, 14 сентября. И лишь в субботу стихия умерит свой пыл.

Петербургское управление МЧС просит горожан соблюдать осторожность и без особой надобности не выходить на улицу, где на голову могут упасть поваленные деревья и рекламные конструкции.