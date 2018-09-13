2018-09-13T13:08:17+03:00
Происшествия

Приезжая жительница Петербурга продала новорожденного за 280 тысяч рублей

Женщина решила и сэкономить на воспитании ребенка, и заработать
Петр КИБЕР
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В Петербурге приезжая продала ребенка за 280 тысяч рублей.В Петербурге приезжая продала ребенка за 280 тысяч рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Прямо в руки полиции пришла уроженка Узбекистана, которая решила продать своего новорожденного сына. Сразу после появления малыша на свет, 28-летняя женщина начала искать покупателя на ребенка. В этой роли, после того, как оперативная информация подтвердилась, выступил сотрудник полиции. В момент передачи денег мигрантку задержали.

- 12 сентября 2018 года около одного из домов по улице Кораблестроителей, задержанная, за 280 тысяч рублей продала своего сына, родившегося 7 сентября 2018 года, - говорится в сообщении пресс-службы петербургского управления Следственного комитета России.

Женщина пояснила, что не может позволить себе расходы на воспитание малыша, поэтому и решила передать его в руки более состоятельных людей.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для нерадивой мамаши, в отношении нее ужа заведено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

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