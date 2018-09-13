2018-09-13T13:50:26+03:00
Общество

ЗакС Петербурга поддержал идею сохранения пенсионных льгот для 55-летних женщин и 60-летних мужчин

По идее городского комитета по соцполитике, меры поддержки петербуржцев и после изменений в пенсионном законодательстве, останутся на прежнем уровне
Петр КИБЕР
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Сегодня, 13 сентября, в петербургском Законодательном Собрании рассматривали проект городского закона «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года», который внес губернатор Георгий Полтавченко.Основным вопросом был важный момент сохранения льгот после повышения пенсионного возраста.

- Члены комиссии социальной политике и здравоохранению Заксобрания поддержали проект закона об обеспечении дополнительных социальных гарантий для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Законопроект депутатам представили чиновники профильных комитетов, которые специально приехали из Смольного.

Согласно документу, пожилым петербуржцам сохранят льготы на проезд на общественном и пригородном железнодорожном транспорте, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена газового оборудования, налоговые льготы, а также денежные выплаты из бюджета города.

Это произойдет и после повышения пенсионного возраста.

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