ЗакС Петербурга поддержал идею сохранения пенсионных льгот для 55-летних женщин и 60-летних мужчин
Сегодня, 13 сентября, в петербургском Законодательном Собрании рассматривали проект городского закона «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года», который внес губернатор Георгий Полтавченко.Основным вопросом был важный момент сохранения льгот после повышения пенсионного возраста.
- Члены комиссии социальной политике и здравоохранению Заксобрания поддержали проект закона об обеспечении дополнительных социальных гарантий для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), - сообщает пресс-служба ЗакСа.
Законопроект депутатам представили чиновники профильных комитетов, которые специально приехали из Смольного.
Согласно документу, пожилым петербуржцам сохранят льготы на проезд на общественном и пригородном железнодорожном транспорте, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена газового оборудования, налоговые льготы, а также денежные выплаты из бюджета города.
Это произойдет и после повышения пенсионного возраста.