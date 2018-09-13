Из-за ремонта в Петербурге отменят один трамвай и изменят маршруты еще двух

13 Сент. 14:10 2018-09-13T14:10:56+03:00

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С началом осени ремонтные работы на трамвайных путях начались в Приморском районе Санкт-Петербурга. Из-за переукладки рельсов свои маршруты поменяют два номера трамвая, а еще один временно отменят.

- С 05:00 15 сентября до 05:00 26 ноября закрывается трамвайное движение по проспекту Авиаконструкторов и улице Ильюшина, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

На время ремонтных работ трамвай 18-го маршрута будет ходить от станции метро «Старая деревня», дальше по Гаккелевской улице, улице Оптиков, Стародеревенской и до конечной остановки на улице Ильюшина.

55-й маршрут пойдет от Придорожной аллеи и по действующей трассе по конечной станции на Байконурской улице.

Еще меньше повезло трамвайному маршруту номер 47. Его вообще отменили. Но только на те два с небольшим месяца, пока не завершится ремонт путей. Зато потом горожане будут добираться на работу и обратно с гораздо более приятными впечатлениями о дороги.

Напомним, что недавно на самый загруженный петербургский трамвайный маршрут – «сотку», вышли новые современные машины семейства «Витязь».