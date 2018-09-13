2018-09-13T14:43:31+03:00
Происшествия

В Петербурге осудили двоих мигрантов, нападавших на граждан Китая

Разбойникам дали 6,5 и 5 лет заключения
Петр КИБЕР
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В Петербурге осудили мигрантов из Узбекистана, которые нападали на граждан Китая.В Петербурге осудили мигрантов из Узбекистана, которые нападали на граждан Китая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 13 сентября, Василеостровский суд Петербурга разбирался в тонкостях интернациональной криминальной истории, которая началась в Северной столице еще в 2016 году. На заседании определяли наказание для двоих мигрантов из Узбекистана, которые нападали на граждан Китая.

- Суд огласил приговор в отношении граждан Узбекистана Фарохиддина Абдувосиева и Зохиджона Умарова, признанных виновными в разбоях и грабежах, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, преступная группа в составе двух мигрантов, образовалась в Петербурге в начале 2016 года. За 14 месяцев своей деятельности, приезжие совершили как минимум четыре нападения на других приезжих, но уже из Китая.

К разбойному подряду Абдувосиев и Умаров привлекали своих соотечественников, однако подельников не сдали, поэтому под суд пошли вдвоем.

За все нападения, которые сопровождались побоями и угрозами оружием – пневматическим пистолетом, мигранты «заработали» добра всего на 142 тысячи рублей. Эта скромная сумма, тем не менее, не разжалобила судью, который назначил подельникам реальное наказание.

Фарохиддин Абдувосиев получил 6,5 лет исправительной колонии, а Зохиджона Умарова приговорили к 5 годам заключения. Там приятели вряд ли встретятся с китайцами, которых они так любили грабить.

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