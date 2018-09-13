Петербургские ВУЗы попали в топ престижных учебных заведений страны

13 Сент. 16:30 2018-09-13T16:30:40+03:00

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Питерские университеты попали в престижный рейтинг вузов. Фонд стипендиальной программы Владимира Потанина презентовал результаты ежегодного рейтинга 75 вузов-участников, где высокие строчки заняли петербургские учебные заведения.

Согласно рейтингу, на 4 месте - Санкт-Петербургский государственный университет. На 10 месте - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет. Политехнический университет Петра Великого оказался на 14 строке.

- Данный рейтинг базируется на информации, относящейся к магистратуре и традиционно оценивает качество образовательной среды в ведущих университетах России, - пояснили в Фонде. - К примеру, в пятерке лучших оказались Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.