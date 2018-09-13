2018-09-13T16:53:20+03:00
Общество

Этнофестиваль перекроет движение на трассе "Сортавала"

Перекрытия начнутся 15 сентября
Алла МЕХОНЦЕВА
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В эту субботу, 15 сентября, полностью перекроют федеральную автодорогу А-121 «Сортавала» в Приозерске. Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», перекрытия продлятся с 12:20 до 13:20.

- Участок автомобильной дороги А-121 «Сортавала» в районе пересечения с улицей Калинина в городе Приозерск Ленинградской области будет полностью для прохождения колонны делегаций V этнокультурного фестиваля, - пояснили в ведомстве.

Регулировать движение на участке федеральной трассы будут патрульные экипажи ГИБДД.

Автодорога «Сортавала» начинается от КАД Санкт-Петербурга, и идет на север по территориям Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области. Трасса проходит вдоль побережья Ладожского озера по территории Республики Карелия через города Лахденпохья и Сортавала.

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