В Петербурге стерли памятную надпись времен блокады

13 Сент. 17:24 2018-09-13T17:24:08+03:00

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Здание юридического факультета СПбГУ Санкт-Петербурга лишили памятной надписи. Летом во время ремонта с фасада исчезла надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» и депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев просит ее вернуть.

Как сообщил народный избранник, он уже направил соответствующее обращение ректору СПбГУ Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой. Он требует в кратчайшие сроки вернуть надпись на здание. Ковалев отмечает: эта надпись одна из немногих сохранившихся в Северной столице. Всего подобных памяток дошло до наших дней три.

Надпись наносилась в период блокады Ленинграда на стены многих зданий города с помощью трафарета. В основном они появлялись на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города вёлся с южного направлений.