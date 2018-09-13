"Принимай меня": Ольга Бузова даст "особенный" концерт в Санкт-Петербурге

13 Сент. 18:17 2018-09-13T18:17:38+03:00

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Петербургские поклонники звезды "Дома-2" и теперь уже популярной певицы Ольги Бузовой ликуют. Она выступит в в Северной столице с сольным концертом. Площадку выбрала крупную - Ледовый дворец. Для примера, там недавно выступали Земфира, Баста и другие известные артисты.

Сама Бузова свой концерт назвала особенным. А все потому что это первое выступление в ее родном городе - Петербурге.

"Родной Питер. "Ледовый". Именно там я дам своё второе новое шоу "Принимай меня", - написала у себя в инстаграме Ольга Бузова. - "Выступать в родном городе для меня всегда очень волнительно, ведь там и начиналась история моего восхождения, моего становления и осознания того о чем я мечтаю. В Санкт-Петербурге будет особенный концерт. Мы вместе с вами споём не только ваши любимые песни, но и треки из нового альбома"

Однако среди комментаторов есть и те, кто не радуется концерту Бузовой. Они считают, что телезвезда не соберет полный зал и провалится в сборах.