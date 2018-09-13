2018-09-13T19:05:38+03:00
Общество

Мария Захарова приедет на петербургский форум

Говорить будет о журналистике
Алла МЕХОНЦЕВА
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Мария Захарова выступит на Международном форуме в Петербурге. Представитель МИД прибудет на крупнейший в Европе форум Baltic Weekend 2018 20 сентября.

Как сообщают организаторы, Мария Захарова выступит с докладом и блиц-интервью в рамках пленарного заседания. В полдень Захарова выступит на сессии «Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет». Вести диалог с ней будет директор дирекции по корпоративным связям, МИА Россия Сегодня Петр Лидов.

Всего же форум продлится два дня – с 20 по 21 сентября. Ключевыми темами второго дня деловой программы Baltic Weekend станут: генная инженерия, информационное наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также мода как фактор, определяющий успех бренда.

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