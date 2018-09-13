2018-09-13T19:46:26+03:00
Политика

Депутат из Петербурга придумал, как сделать "закон о тишине" эффективным

По его мнению, часть полномочий нужно передать полиции
Алла МЕХОНЦЕВА
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предложение народный избранник озвучил губернатору Георгию Полтавченко.предложение народный избранник озвучил губернатору Георгию Полтавченко.Фото: Тимур ХАНОВ
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Депутат из Петербурга Денис Четырбок придумал, как сделать закон о тишине более эффективным. По мнению парламентария, полномочия по составлению протоколов о нарушении закона необходимо предоставить полиции. Тогда проблема с нарушителями начнет решаться.

- На сегодняшний день сложилась сложная ситуация с шумом в ночное время, - отмечает Четырбок. - Из-за бюрократических проволочек не всегда удается наказать соседей, которые ночью устраивают шумные посиделки или проводят ремонтные работы. Необходимо Полтавченко заключить с МВД соглашение о передаче полиции полномочий по составлению протоколов о нарушении «закона о тишине» и профинансировать работу органов внутренних дел на уровне города.

Соответствующее предложение народный избранник озвучил губернатору Георгию Полтавченко.

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