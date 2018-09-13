В Петербурге арестовали Андрея Губина
Тезка знаменитого певца обвиняется во взяточничестве
Полный тезка известного исполнителя обвиняется в получении взятки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, согласился со следователем и отправил под домашний арест заместителя начальника двадцать седьмого ОП УМВД России по Фрунзенскому району Андрея Губина. Полный тезка известного исполнителя обвиняется в получении взятки. Следователи считают, что он незаконно получил 200 000 рублей.
- Он получил взятку за совершение действий в пользу А., направленных на возвращение автомобиля Тойота Камри. Автомобиль был изъят по материалу проверки сообщения о преступлении, - сухо комментирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.