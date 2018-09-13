В Петербурге арестовали Андрея Губина

13 Сент. 20:22 2018-09-13T20:22:48+03:00

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, согласился со следователем и отправил под домашний арест заместителя начальника двадцать седьмого ОП УМВД России по Фрунзенскому району Андрея Губина. Полный тезка известного исполнителя обвиняется в получении взятки. Следователи считают, что он незаконно получил 200 000 рублей.

- Он получил взятку за совершение действий в пользу А., направленных на возвращение автомобиля Тойота Камри. Автомобиль был изъят по материалу проверки сообщения о преступлении, - сухо комментирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.