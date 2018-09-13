Приезжая, которая продавала сына в Петербурге, объяснила свой поступок

13 Сент. 20:55 2018-09-13T21:26:32+03:00

В Петербурге приезжая продала ребенка за 280 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Она очень хотела уехать из России

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Жительница Узбекистана, которая пыталась продать своего ребенка, объяснила следователям мотивы своего поступка. Малыша, которому исполнилось всего пять дней, дама оценила в 280 000 рублей.

Сегодня женщину заключили под стражу. Следователям она заявила: решилась на преступление из-за нехватки денег. Ей нужно было срочно погасить долги и вернуться на родину в Узбекистан.

Как ранее писала «Комсомольская правда-Петербург», 12 сентября 2018 женщина на улице Кораблестроителей продала младенца. В роли покупателя выступил полицейский, поэтому дама была задержана на месте с поличным. Ей грозит реальный тюремный срок. по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".