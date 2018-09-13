Приезжая, которая продавала сына в Петербурге, объяснила свой поступок
Жительница Узбекистана, которая пыталась продать своего ребенка, объяснила следователям мотивы своего поступка. Малыша, которому исполнилось всего пять дней, дама оценила в 280 000 рублей.
Сегодня женщину заключили под стражу. Следователям она заявила: решилась на преступление из-за нехватки денег. Ей нужно было срочно погасить долги и вернуться на родину в Узбекистан.
Как ранее писала «Комсомольская правда-Петербург», 12 сентября 2018 женщина на улице Кораблестроителей продала младенца. В роли покупателя выступил полицейский, поэтому дама была задержана на месте с поличным. Ей грозит реальный тюремный срок. по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".