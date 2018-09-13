25 сотрудников пятизвездочного отеля на "Мойке" заразились кишечной инфекцией от трески

13 Сент. 22:27 2018-09-13T22:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятизвездочном отеле "Кемпински" на Мойке, 22 ЧП. Там в начале этой недели отравились сотрудники. Еще пару дней назад было известно об одиннадцати работниках гостиницы, заразившихся кишечной инфекцией. А сегодня Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 13 сентября зарегистрировано уже 25 случаев.

- В городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина госпитализировали 19 человек, у 8 из них установлен диагноз "сальмонеллез", - уточнили в ведомстве.

Патогенные микроорганизмы, в том числе и сальмонеллы, нашли в пробах филе трески. Расследование в отношении поставщика-изготовителя продолжается. Ситуация находится на контроле Управления.

В «Кемпински» заверяют, что поставщики продуктов для персонала и для гостей – абсолютно разные компании.