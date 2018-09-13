2018-09-13T23:49:06+03:00
Общество

Бульон из рыбной кости с молоком: Мать, сидящая на строгой диете, довела ребенка до дистрофии

Сейчас малышу уже лучше, его перевели в обычную палату
Елена МОЛОДКИНА
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Проблемы с весом начались сразу же после рождения. Фото: Архив "КП"Проблемы с весом начались сразу же после рождения. Фото: Архив "КП"
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Родить ребенка и сесть на диету. Забота о собственной внешности оказалась для петербурженки важнее здоровья малыша.

Несколько дней назад ребенок, которому сейчас год и четыре месяца, оказался в больнице. Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое. В почти полтора года мать кормила его только собственным грудным молоком, при этом и сама сидела на строгой диете.

- Папа мальчика вызвал "скорую помощь", испугавшись за состояние сына. Врачи сразу же поместили ребенка в реанимацию, где он находился четыре дня, - сообщает уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Сейчас малышу уже лучше. Его перевели в обычную палату. Но выписывать его еще очень рано. И хотя мать все время находится рядом с сыном, врачи считают, что ей и самой нужна помощь. Женщина истощена и ослаблена.

Отец ребенка рассказал, что в последнее время они ели одни овсяные хлопья, отваренные в бульоне из рыбной кости с молоком.

К слову, эта семья уже попадала в поле зрения органов опеки. Тогда малышу было около двух месяцев. Врачи из поликлиники обеспокоились, что мальчик не набирает вес, а родители не прислушиваются к рекомендациям медиков. Ребенка госпитализировали, нормализовали его состояние и вернули маме с папой, которые пообещали исполнять свои обязанности ответственно.

Но после выписки семья пропала - дверь представителям опеки не открывали, на звонки никто не отвечал. Через несколько месяцев бабушка малыша пришла в соцслужбу и сказала, что внук с родителями уехал на лето в Ленобласть.

И только теперь стало известно, что семья переехала в другой район города, где их никто не знал.

Пока не ясно, позволят ли родителям забрать ребенка домой после лечения. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства, которые привели к таким плачевным последствиям.

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