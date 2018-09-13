В Санкт-Петербурге горит склад строительных материалов площадью 200 квадратов

13 Сент. 23:57 2018-09-14T00:03:11+03:00

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На Глухозерском шоссе в Санкт-Петербурге ближе к полуночи загорелся склад строительных материалов.Сообщение о пожаре на телефон "01" поступило в 23:25.

- Горит одноэтажное сооружение площадью 200 квадратных метров - обстановка и складируемые там строительные материалы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт Петербургу.

На борьбу с огнем направили 30 пожарных на шести пожарных машинах. Оценив обстановку, огнеборцы присвоили пожару повышенный номер сложности №1 БИС.

Спустя еще десять минут пожарным удалось локализовать пожар. Пока не известно, что жестало причиной возгорания. Это еще предстоит выяснить специалистам. Пострадал ли кто в огне, информации пока тоже нет.